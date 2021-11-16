



Олаф Шольц (Olaf Scholz) в свете нынешней ситуации с мигрантами и беженцами на границе Беларуси и Польши в понедельник, 15 ноября, назвал Александра Лукашенко "диктатором", который использует отчаявшихся людей в "позорной игре", чтобы оказать давление на Европейский Союз, сообщает Кандидат в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии (СДПГ)(Olaf Scholz) в свете нынешней ситуации с мигрантами и беженцами на границе Беларуси и Польши в понедельник, 15 ноября, назвал Александра Лукашенко "диктатором", который использует отчаявшихся людей в "позорной игре", чтобы оказать давление на Европейский Союз, сообщает Немецкая волна.





Германский политик высказался в поддержку расширения Советом ЕС критериев санкций в отношении Беларуси. Этот шаг даст возможность Брюсселю вводить ограничительные меры в отношении физических и юридических лиц, "содействующих деятельности режима Лукашенко по способствованию незаконному пересечению внешних границ ЕС", пояснили ранее в пресс-служба Совета ЕС.





Шольц выразил уверенность, что эта мера со стороны Европейского Союза - правильный ответ на действия Беларуси, добавив, что сообщения о первом обратном рейсе с мигрантами и беженцами, похоже, показывают, что решительная реакция европейского сообщества уже приносит свои плоды.







