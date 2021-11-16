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Президент Литвы: Если ситуация осложнится, будем обращаться в НАТО

Если ситуация с миграционным кризисом осложнится, в любое время возможно обращение с просьбой начать консультации НАТО в соответствии с 4-ой статьей, заявил после встречи с латвийским и эстонским коллегами президент Литвы Гитанас Науседа.


"Если ситуация еще больше осложнится, мы не исключаем возможности в любое время попросить о консультациях в соответствии с 4-ой статьей НАТО. Это может сделать любой союзник, когда есть мнение, что возникает угроза его безопасности или территориальной целостности", – сказал Г. Науседа.

Руководитель Литвы также сказал, что критерии относительно 4-ой статьи НАТО в минувшую пятницу утвердил Государственный совет по обороне и Литва готова "поддержать решение Польши об активации 4-ой статьи в случае необходимости".

"НАТО следует корректировать свои планы, стратегию и тактику, особенно если речь идет об этом регионе, который граничит с Беларусью", – отметил президент.

Президент Латвии Эгилс Левитс на пресс-конференции сказал, что в том случае, если Польша попросит начать НАТО консультации, Латвия поддержит это стремление.

На встрече в Вильнюсе главы Балтийских стран обсудили в онлайн-режиме ситуацию на внешней границе Европейского союза с польским президентом Анджеем Дудой.

Глава Эстонии Алар Карис сказал, что его страна готова предложить Польше и Литве "всестороннюю помощь и поддержку".

А. Карис также отметил, что повышение концентрации вооруженных сил России близ границы с Украиной и "это необычное движение вызывают большую обеспокоенность".

Во время встречи в Вильнюсе в понедельник президенты Литвы, Латвии и Эстонии подписали декларацию трех стран, которой призвали Европейскую комиссию как можно скорее пересмотреть миграционную политику и выразили поддержку Польше.

На минувшей неделе на границе Беларуси с Польшей скопилось несколько тысяч мигрантов. Они организовали лагеря и пытаются прорваться через границу в Польшу.

Литовские должностные лица опасаются подобного сценария на границе Литвы с Беларусью, поэтому там введено чрезвычайное положение.

В этом году в Литву уже попали более 4,2 тыс. нелегальных мигрантов.

Литва и другие страны Запада считают, что организованным наплывом мигрантов Беларусь мстит за уже введенные санкции, связанные с расправой с оппозицией, и называет это гибридной атакой минского режима.
Источник: delfi.lt
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