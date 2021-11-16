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"Германия будет платить Лукашенко?" В Польше оценили телефонный звонок Меркель

Пресс-служба Светланы Тихановской опубликовала ее комментарий относительно состоявшегося накануне телефонного разговора и.о. канцлера Германии Ангелы Германии и Александра Лукашенко.


Светлана Тихановская, которая сама встречалась с Меркель, отметила, что 15 ноября «Европа на Совете иностранных дел ЕС подтвердила единство с беларусами: все 27 министров согласились, что режим нужно остановить».

«Мы находимся в постоянном контакте и с представителями Великобритании, Канады и США. И я знаю, что звонок Меркель не был приглашением от ЕС к диалогу. Ведь правительство Германии продолжает поддерживать пятый и разрабатывать шестой пакет санкций против режима. 

Поэтому его попытка спрятать политическую изоляцию за этим звонком – это не перевернутая страница. Это вырванная страница из дневника двоечника, который хочет скрыть свой провал», — заявила она.

По ее словам, для Меркель главный приоритет – человеческая жизнь. По этой причине она звонила в Минск в 2020 году, но тогда «ее звонок остался без ответа».

Что говорят в Польше?

Между тем в соседней Польше, кризис на границе с которой и обсуждали Меркель и Лукашенко, остались недовольны звонком.

«Независимо от того, кто кому звонил, режим в Минске достиг одной из своих целей — заставил Берлин пойти на переговоры и де-факто признать это. Это плохие новости», — заявил в Twitter вице-директора Центра востоковедния Войцех Конончук.

Журналист Патрик Михальский в свою очередь задается вопросом, в каком статусе был в разговоре Лукашенко, который «был изолирован странами ЕС».

«Этот телефон, звонок, для него большая награда», — сказал он.

«Что дальше? Будет ли Германия платить Лукашенко за то, чтобы он тихо себя вел?» — задается вопросом Славомир Дембский из Польского института международных дел.

При этом он напомнил о белорусских заключеннах, назвав «стыдом» звонок Ангелы Меркель.

Что говорят в Минске?

Пресс-служба Лукашенко сообщила 15 ноября, что исполняющая обязанности канцлера Германии (ее срок полномочий истек, но новый канцлер ещё не назначен) Ангела Меркель провела телефонный разговор с ним.

По сообщению телеграм-канала «Пул первого» разговор длился около 50-ти минут.

«Во время разговора был обсужден ряд проблем, и прежде всего ситуация с беженцами на белорусско-польской, белорусско-литовской и белорусско-латвийской границах», — говорится в сообщении.
Источник: telegraf.by
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