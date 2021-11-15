Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил о начале подготовки санкций против частной военной компании «Вагнер», которую связывают с Россией и бизнесменом Евгением Пригожиным. Также санкции планируют ввести против компаний, сотрудничающих с ЧВК. Его заявление передает Reuters.





Чтобы не затягивать процесс, санкции будут введены путем добавления к уже имеющемуся санкционному списку. При этом глава МИД отметил, что сперва в ЕС соберут доказательства незаконности действий наемников, чтобы решение потом не удалось оспорить через суд.





«Есть общее желание определить правовые рамки санкций, которые будут наложены на группу Вагнера», — приводит агентство слова Ле Дриана.



