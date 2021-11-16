Эмманюэль Макрон и Владимир Путин договорились о «деэскалации» миграционного кризиса на границе между Беларусью и Польшей, сообщили в понедельник вечером, 15 ноября, в Елисейском дворце после телефонного разговора между президентами Франции и России, который продолжался один час 45 минут.





Одновременно стало известно о состоявшихся телефонных переговорах канцлера Германии Ангелы Меркель с Александром Лукашенко. «В ближайшие дни» ЕС готовится ввести новые санкции против режима Беларуси в ответ на миграционный кризис, сообщил ранее днем глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.





В сообщении администрации президента Франции, которое цитирует France-Presse, отмечается, что Макрон и Путин в ходе беседы продемонстрировали разногласия «в анализе происхождения нынешнего кризиса». Однако, даже при отсутствии «совпадения» взглядов «президент России сказал Эмманюэлю Макрону, что понимает необходимость положить этому конец, в первую очередь из человеческого уважения к мигрантам, которых используют таким образом», — говорится в сообщении Елисейского дворца.





«Мы надеемся, что эти длительные переговоры смогут в ближайшие дни принести результаты», — указали во французской администрации, отметив: Владимир Путин в разговоре с Эмманюэлем Макроном сказал, что собирается «обсудить» нынешний кризис с Александром Лукашенко.





Как сообщила французская администрация,





президенты Франции и России «согласились с необходимо �ью деэскалации газового конфликта» после угроз Минска заблокировать транзит газа, поставляемого в Европу через белорусскую территорию.





Макрон и Путин также согласились с «необходимостью приложить усилия для улучшения гуманитарного положения мигрантов за счет усиления участия УВКБ ООН» (Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев), — сообщил Елисейский дворец.





В размещенном на сайте Кремля сообщении о переговорах с Макроном отмечено: «Путин подчеркнул целесообразность обсуждения возникших проблем напрямую между руководством стран ЕС и Беларуси». В версии Москвы президент РФ «проинформировал» французского коллегу «о своих контактах по миграционному кризису» с Лукашенко, а заодно «привлек внимание, в частности, к крайне жесткому обращению польских пограничников с беженцами».





Больше, чем Беларуси, в сообщении Кремля уделено внимания Украине, конфликту на востоке этой страны и напряженности в отношениях РФ с США и НАТО. Акцент в тексте сделан на «отсутствии подвижек в урегулировании» конфликта, на том, что «ситуация вокруг Донбасса даже ухудшается», а также на «деструктивной политике» Киева и на осуждении Путиным «провокационного характера проводимых США и рядом их союзников масштабных учений в Черном море, что повышает напряженность в отношениях между Россией и НАТО».





Разговор канцлера Германии с Лукашенко

В понедельник вечером также стало известно, что миграционный кризис по телефону обсудила с Александром Лукашенко канцлер Германии Ангела Меркель. Сперва о разговоре сообщило государственное белорусское агентство БелТА . Затем факт разговора подтвердил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.





Меркель и Лукашенко «говорили о сложной ситуации на границе между Беларусью и Европейским Союзом, в частности о необходимости оказания гуманитарной помощи беженцам и мигрантам, которые находятся там (…) Они договорились продолжить этот обмен мнениями по данной теме», — цитирует AFP краткое заявление Зайберта.





Агентство БелТА сообщило, что беседа Меркель с Лукашенко продолжалась 50 минут.





Для Лукашенко это были первые телефонные переговоры с кем-либо из европейских лидеров с августа 2020 года (президентских «выборов» в Беларуси и начала масштабных репрессий). ЕС не признал официальных результатов голосования, а также легитимности переизбрания Лукашенко на посту президента.





Подготовка новых санкций ЕС против Минска

Все вышесказанное не означает, что между Беларусью и ЕС лед начинает таять. В понедельник, 15 ноября, в ЕС объявили о введении новых санкций. Лукашенко, в свою, очередь, заявлял, что ответить и шутить не будет. Правда, все эти заявления были сделаны до разговоров Меркель-Лукашенко, Путин-Макрон. Таким образом, в сдьбе беженцев может что-то проясниться, но в судьбе отношений Беларусь -цивилизованный мир, пока ясности нет.