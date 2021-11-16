Боррель: ЕС не пустит ни одного мигранта с территории Беларуси
Евросоюз не пропустит с территории Беларуси ни одного мигранта, но они не должны погибнуть, им надо дать гуманитарную помощь и репатриировать.
AP
Об этом заявил в понедельник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе и встречи министров иностранных дел ЕС и стран программы «Восточного партнерства», пишет ТАСС.
Белорусская сторона должна разрешить доступ для предоставления им гуманитарной помощи и репатриировать их", - сказал Боррель. По его словам, Польша уже готова оказать мигрантам эту помощь.
"Въезд в ЕС не является свободным, для этого необходимо выполнять все юридические критерии, в том числе иметь визу, все другие распространяемые сведения [о праве на въезд] ложны", - сказал Боррель.
Он подчеркнул, что в телефонном разговоре с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем в воскресенье обсудил вопросы оказания гуманитарной помощи этим людям и возможность их репатриации. "Однако он [Макей] отверг всякую ответственность [Минска] за то, что эти люди находятся там", - сказал Боррель.
Отвечая на вопрос о роли России в миграционном кризисе, Боррель утверждал, что Беларусь "пользуется поддержкой России" в этой ситуации, поскольку "глава МИД РФ [Сергей Лавров] заявлял, что Евросоюз сам виноват в возникновении этой ситуации".
09:24 16/11/2021
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