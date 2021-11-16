Белорусская сторона должна разрешить доступ для предоставления им гуманитарной помощи и репатриировать их", - сказал Боррель. По его словам, Польша уже готова оказать мигрантам эту помощь.





"Въезд в ЕС не является свободным, для этого необходимо выполнять все юридические критерии, в том числе иметь визу, все другие распространяемые сведения [о праве на въезд] ложны", - сказал Боррель.





Он подчеркнул, что в телефонном разговоре с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем в воскресенье обсудил вопросы оказания гуманитарной помощи этим людям и возможность их репатриации. "Однако он [Макей] отверг всякую ответственность [Минска] за то, что эти люди находятся там", - сказал Боррель.





Отвечая на вопрос о роли России в миграционном кризисе, Боррель утверждал, что Беларусь "пользуется поддержкой России" в этой ситуации, поскольку "глава МИД РФ [Сергей Лавров] заявлял, что Евросоюз сам виноват в возникновении этой ситуации".