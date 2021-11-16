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Лукашенко анонсировал новый соцопрос по поводу Конституции

Александр Лукашенко 15 ноября высказал мнение о необходимости проведения масштабного социологического опроса по поводу изменений в Конституции.

Александр Лукашенко сказал, что органам власти важно знать мнение граждан, причем не только по теме конституционной реформы, но и по другим актуальным для развития страны вопросам, пишет thinktanks.by

Накануне Всебелорусского народного собрания были озвучены результаты исследования, который проводил Аналитический центр EcooM с привлечением фонда «Украинская политика» и во взаимодействии с аккредитованными в Беларуси социологическими центрами.

Было опрошено почти 10 тысяч респондентов во всех регионах страны. Тогда опрос показал, что Лукашенко доверяют 66,5 % жителей страны. При этом 50, 6% респондентов высказало мнение, что экономическая ситуация в стране ухудшилась.
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