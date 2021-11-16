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США не видят нужды в посредниках для решения кризиса между Беларусью и ЕС

Скопление жителей ближневосточных государств на белорусско-польской границе вызвало миграционный кризис и привело к ухудшению отношений между странами в регионе.

Соединенные Штаты не видят необходимости в посредниках между Беларусью и ЕС для разрешения миграционного кризиса, заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс, комментируя возможность переговорной роли Москвы в этом процессе, пишет sputnik.by

"Я бы хотел отметить, что посредничество - это не то, что требуется в ситуации с Беларусью. Что необходимо в данном случае, так это то, чтобы белорусский режим отказался от некоторых практик, которые мы наблюдали", - сказал американский дипломат в ходе брифинга.

Ранее в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова содействовать разрешению миграционного кризиса на границе Беларуси и ЕС.

Вечером 15 ноября состоялся телефонный разговор исполняющей обязанности канцлера ФРГ Ангелы Меркель и Александра Лукашенко. Лидеры двух стран обсудили тяжелую ситуацию на границе и оказание гуманитарной помощи мигрантам. При этом была достигнута договоренность поддерживать контакты.

В официальном комментарии немецкой стороны о предмете телефонного разговора Александра Лукашенко не назвали президентом Беларуси. Это связано с тем, что в прошлом году Ангела Меркель заявила, что Берлин не признает итогов президентских выборов в августе 2020 года. Тем не менее, это первый телефонный разговор на высшем уровне с тех пор.

В ходе совещания во Дворце Независимости в понедельник Александр Лукашенко заявил о готовности доставить мигрантов на самолетах "Белавиа" на родину, но они не хотят этого. Поэтому предложил авиарейсами или автобусами привезти их в немецкий Мюнхен.
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