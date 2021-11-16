США готовят новые санкции против Белоруссии
Администрация США готовит новый пакет санкций в отношении Белоруссии в связи с ситуацией с мигрантами на белорусско-польской границе, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
"Мы также в координации с Евросоюзом, нашими партнерами и союзниками готовим санкции, которые призовут режим (президента) Александра Лукашенко к ответственности за его продолжающиеся посягательства на демократию, права человека и международные нормы", - сказал Прайс в ходе регулярного брифинга. Цитирует РИА Новости
Он подчеркнул, что США продолжат тесно координировать действия с европейскими союзниками в вопросе дальнейших шагов в отношении Минска.
07:57 16/11/2021
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