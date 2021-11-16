



В Беларуси добавилось 19 новых политзаключенных / t.me/viasna96​





Все они были осуждены за участие в акциях протеста по статье 342 УК (групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок). У некоторых добавлялось хулиганство или оскорбление представителя власти. У Вадима Цегельника есть еще ч. 1 статьи 328 УК — за хранение 2 граммов марихуаны, которые были выданы перед обыском, пишет euroradio.fm





Правозащитники требуют немедленно освободить упомянутых политзаключенных и прекратить их уголовное преследование, а также освободить всех политических заключенных и прекратить политические репрессии против граждан страны.





Под заявлением подписались правозащитный центр "Весна", "Правовая инициатива", Белорусский ПЕН-центр, Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова, Human Constanta.





Всего в Беларуси сейчас 862 политзаключенных.