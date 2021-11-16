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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Правозащитники добавили в список политзаключенных еще 19 человек

Это Иван Никонов, Евгений Харьянов, Владислав Вересов, Иван Дубровский, Виктор Кухарчук, Максим Нестерович, Ольга Горбунова, Марк Васильков, Владимир Жолобов, Вадим Цегельник, Андрей Трусов, Алексей Иванисов, Артем Андросюк, Евгений Маринец, Александр Русецкий, Алексей Русецкий, Павел Гришкевич, Егор Кузьмин, Артур Эшбаев.


В Беларуси добавилось 19 новых политзаключенных / t.me/viasna96​

Все они были осуждены за участие в акциях протеста по статье 342 УК (групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок). У некоторых добавлялось хулиганство или оскорбление представителя власти. У Вадима Цегельника есть еще ч. 1 статьи 328 УК — за хранение 2 граммов марихуаны, которые были выданы перед обыском, пишет euroradio.fm

Правозащитники требуют немедленно освободить упомянутых политзаключенных и прекратить их уголовное преследование, а также освободить всех политических заключенных и прекратить политические репрессии против граждан страны.

Под заявлением подписались правозащитный центр "Весна", "Правовая инициатива", Белорусский ПЕН-центр, Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова, Human Constanta.

Всего в Беларуси сейчас 862 политзаключенных.
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