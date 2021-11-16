



«Наша обязанность как руководителей Китая и Соединенных Штатов — обеспечить, чтобы конкуренция между нашими странами не переросла в конфликт, будь то намеренный или непреднамеренный. Просто простое и понятное соревнование. Мне кажется, нам нужно установить некие рамки здравого смысла, чтобы быть ясными и честными в тех случаях, когда мы не согласны, и работать вместе там, где наши интересы пересекаются, особенно по жизненно важным глобальным вопросам, таким как изменение климата», — заявил Байден, сообщает пресс-служба Белого дома, пишет reform.by





Си Цзиньпин отметил, что Китай и США должны укреплять взаимодействие и сотрудничество, занимаясь не только внутренними делами, но и выполнять свои международные обязательства, передает «Синьхуа». Он подчеркнул, что миру необходимы здоровые и стабильные отношения между Китаем и США.





«Китай и Соединенные Штаты должны уважать друг друга, мирно сосуществовать и сотрудничать для достижения беспроигрышной ситуации. Я хотел бы работать с господином Президентом, чтобы сформировать консенсус и предпринять позитивные действия, чтобы привести к позитивному развитию китайско-американских отношений», — сказал Си Цзиньпин.





Переговоры продолжались около двух часов, после чего лидеры сделали 15-минутный перерыв и продолжили встречу. Ее детальная повестка не разглашалась. .

Во время пресс-брифинга накануне встречи представитель администрации президента США отметил, что Джозеф Байден во время переговоров постарается указать Китаю на необходимость честной конкуренции и соблюдения правил. Также предполагалось обсудить расхождения между двумя странами и области, в которых их интересы совпадают. США намерены обсудить двусторонние отношения и попытаться установить правила, чтобы конкуренция между двумя государствами не приводила к конфликту.