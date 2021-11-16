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Испытания российского оружия стали угрозой для МКС





Россия в понедельник, 15 ноября, провела испытания противоспутникового оружия, после чего появились сотни тысяч фрагментов космического мусора, угрожающего Международной космической станции (МКС). Об этом заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс.





"Россия безрассудно провела разрушительное испытание противоспутникового оружия против одного из своих спутников. В результате появилось более 1500 обломков, находящихся под наблюдением, и сотни тысяч фрагментов более мелкого космического мусора, что угрожает теперь интересам всех стран", - отметили в Госдепе.





При этом Прайс подчеркнул, что Москва не предупредила Вашингтон об испытаниях.





В Пентагоне также выразили обеспокоенность действиями РФ, пишет Washington Times. Глава космического командования США генерал армии Джеймс Дикинсон заявил, что разрабатываемое РФ противоспутниковое оружие может представлять угрозу для Штатов.





Наконец, с заявлением выступил глава Госдепа Энтони Блинкен, который акцентировал на том, что "Россия, несмотря на свои заявления о том, что она против размещения оружия в космическом пространстве, готова поставить под угрозу долгосрочную стабильность в космосе и безрассудными действиями и безответственным поведением подвергнуть риску исследование и освоение космоса всеми странами".





Госсекретарь призвал все космические державы объединиться и ответить РФ на ее действия.





Как известно, генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин проведет во вторник встречу с прибывшими в Москву представителями NASA. Теперь в повестку встречи включен вопрос сближения МКС с космическим мусором.





Напомним, накануне сообщалось, что находящиеся на МКС российские, американские и немецкий астронавты перебрались на космические корабли из-за появления космического мусора вблизи станции.