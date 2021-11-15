



Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Лукашенко.





Во время разговора был обсужден ряд проблем, и прежде всего ситуация с беженцами на белорусско-польской, белорусско-литовской и белорусско-латвийской границах.





Подробно в разговоре были затронуты пути и перспективы решения миграционной проблемы с целью недопущения эскалации ситуации на границе. "И еще один важнейший аспект, который Александр Лукашенко и и.о.канцлера Германии обсудили детально, - гуманитарная поддержка беженцев через оказание им гуманитарной помощи", - отметили в пресс-службе.





Александр Лукашенко и Ангела Меркель договорились о дальнейших контактах с целью разрешения ситуации.



