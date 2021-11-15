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Лукашенко и Меркель беседовали по телефону около 50 минут. Стали известны подробности разговора

Телефонный разговор Александра Лукашенко и и.о. канцлера Германии Ангелы Меркель состоялся сегодня вечером. Длилась беседа около 50 минут.


Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Лукашенко.

Во время разговора был обсужден ряд проблем, и прежде всего ситуация с беженцами на белорусско-польской, белорусско-литовской и белорусско-латвийской границах.

Подробно в разговоре были затронуты пути и перспективы решения миграционной проблемы с целью недопущения эскалации ситуации на границе. "И еще один важнейший аспект, который Александр Лукашенко и и.о.канцлера Германии обсудили детально, - гуманитарная поддержка беженцев через оказание им гуманитарной помощи", - отметили в пресс-службе.

Александр Лукашенко и Ангела Меркель договорились о дальнейших контактах с целью разрешения ситуации.
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