Дэнни Фенстер. Фото: REUTERS









Фенстера задержали в мае 2021 года по обвинениям в нарушении иммиграционного законодательства, распространении порочащих и ложных сведений в отношении военного правительства Мьянмы и подстрекательстве к терроризму.





В последнее время Дэнни Фенстер работал редактором англоязычного издания Frontier Myanmar, пишет ВВС. До перехода в это издание он сотрудничал с независимым новостным сайтом Myanmar Now, который публиковал критические материалы в отношении генералов, захвативших власть в результате военного переворота в феврале 2021 года.





"Все обвинения в отношении Дэнни Фенстера основывались на утверждении, что он работал на запрещенное средство массовой информации Myanmar Now. Но Дэнни ушел из Myanmar Now в июле 2020 года и уже в следующем месяце начал работать во Frontier, то есть на момент ареста в мае 2021 года он сотрудничал с с Frontier более девяти месяцев. Поэтому нет абсолютно никаких оснований обвинять Дэнни", - заявил нынешний работодатель журналиста.





Военные захватили власть в Мьянме после того, как потерпели поражение на выборах от правящей Национальной лиги демократии.





Они заявили, что были вынуждены пойти на такой шаг из-за фальсификации результатов голосования, хотя избирательная комиссия страны заявила, что нет никаких доказательств в поддержку таких утверждений.





После переворота по всей стране начались массовые гражданские протесты, которые были жестоко подавлены военными. По меньшей мере 1178 человек были убиты и 7355 арестованы.





Дэнни Фенстер был первым западным журналистом, приговоренным к тюремному заключению в Мьянме за последние годы





Среди арестованных было около 80 местных журналистов. По данным местной ассоциации по защите прав политических заключенных, 50 из них все еще находятся под стражей, остальные уже осуждены по различным обвинениям.





Переговоры об освобождении Фенстера вел бывший посол США Билл Ричардсон, который находится в Мьянме. На прошлой неделе, накануне вынесения обвинения, госдепартамент США заявил, что глубоко несправедливый характер задержания Дэнни очевиден для всего мира, а военный режим должен проявить благоразумие и освободить его.





В понедельник Дэнни Фенстер вылетел из Мьянмы в Катар, чтобы затем отправиться в США.











