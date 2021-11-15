







"Я буду выступать за то, чтобы эти люди... были возвращены в страны, из которых они приехали, и чтобы эти страны взяли на себя свою часть ответственности",- сказал он журналистам в понедельник по итогам заседания глав МИД стран ЕС.





По его словам, пишет Interfax.by, ситуация на белорусской границе не улучшается.





"Мы не видим улучшений, ситуация на месте становится все драматичней",- сказал он.





Ситуация на границе Польши и Беларуси осложнилась 8 ноября, когда к границе с Польшей с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в ЕС. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.

Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют усилившийся поток нелегалов, пытающихся через Беларусь попасть на территорию ЕС.







