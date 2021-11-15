МИД ФРГ: Мигранты должны вернуться из Беларуси в свои страны
Глава МИД ФРГ Хайко Маас считает, что находящиеся в Беларуси мигранты должны быть возвращены в страны, из которых они приехали.
"Я буду выступать за то, чтобы эти люди... были возвращены в страны, из которых они приехали, и чтобы эти страны взяли на себя свою часть ответственности",- сказал он журналистам в понедельник по итогам заседания глав МИД стран ЕС.
По его словам, пишет Interfax.by, ситуация на белорусской границе не улучшается.
"Мы не видим улучшений, ситуация на месте становится все драматичней",- сказал он.
Ситуация на границе Польши и Беларуси осложнилась 8 ноября, когда к границе с Польшей с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в ЕС. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.
Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют усилившийся поток нелегалов, пытающихся через Беларусь попасть на территорию ЕС.
20:50 15/11/2021
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