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МИД ФРГ: Мигранты должны вернуться из Беларуси в свои страны

Глава МИД ФРГ Хайко Маас считает, что находящиеся в Беларуси мигранты должны быть возвращены в страны, из которых они приехали.



"Я буду выступать за то, чтобы эти люди... были возвращены в страны, из которых они приехали, и чтобы эти страны взяли на себя свою часть ответственности",- сказал он журналистам в понедельник по итогам заседания глав МИД стран ЕС.

По его словам, пишет Interfax.by, ситуация на белорусской границе не улучшается.

"Мы не видим улучшений, ситуация на месте становится все драматичней",- сказал он.

Ситуация на границе Польши и Беларуси осложнилась 8 ноября, когда к границе с Польшей с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в ЕС. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.
 
Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют усилившийся поток нелегалов, пытающихся через Беларусь попасть на территорию ЕС.
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