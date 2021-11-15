Об этом корреспонденту «Политринга» заявил советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований Всеволод Шимов, комментируя сегодняшнее заявление Президента Александра Лукашенко о жестком ответе Беларуси в случае новых санкций ЕС.





По его словам, Евросоюз использует против белорусского руководства санкции, потому что объективно контролирует глобальные финансовые рычаги, а значит, может создать белорусским субъектам хозяйствования серьезные проблемы.





«Чем может ответить Беларусь? Мигранты на белорусско-польской границе вряд ли напугают ЕС, поскольку количество их в масштабах Европы очень невелико, и поднятая шумиха, скорее, будет использована для дальнейшего ужесточения санкций против Минска, а не станет прологом к переговорам и равноправному диалогу», - пояснил он.





Озвученная Александром Лукашенко угроза перекрыть газопровод «Ямал-Европа» выглядит более серьезно, признает политолог. Впрочем, отмечает он, здесь есть риск получить больше ущерба, чем выгод.





«Во-первых, это вызовет гнев не только ЕС, но и Москвы, которая дала понять, что это односторонняя инициатива Минска, которую Кремль не поддерживает. Во-вторых, пострадает репутация Беларуси как надежного транзитера. А транзит - это не только важная статья доходов для белорусской экономики, но и серьезное геополитическое преимущество Беларуси, которая на сегодняшний день остается, пожалуй, единственным исправно функционирующим сухопутным транзитным коридором в Восточной Европе. Однако попытки злоупотребить этим статусом могут стимулировать развитие альтернативных транзитных маршрутов (через российские порты на Балтике или через Закавказье-Турцию), что в долгосрочной перспективе также невыгодно Беларуси», - подытожил он.





Ранее Лукашенко пригрозил Евросоюзу перекрыть газопровод «Ямал — Европа».





Вслед за этим заявлением цена на газ в Европе подскочила.





Уже сегодня, 15-го ноября, Лукашенко пообещал жесткий ответ в случае принятия Европейским Союзом новых санкций в отношении Беларуси.