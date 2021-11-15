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Михалков очертил географические границы идеальной России

Режиссер Михалков считает, что в состав идеальной России могли войти Украина и Беларусь.

Фото: Globallookpress.com

Российский режиссер Никита Михалков в программе «Право знать!» на ТВЦ ответил на вопрос международного обозревателя «Коммерсанта» Максима Юсина о том, в каких границах должна существовать идеальная Россия. Выпуск доступен на YouTube.

По мнению Михалкова, пишет Лента.Ру, в состав такой России точно не должна входить Прибалтика, потому что она «живет своей жизнью, и ей от нас очень много надо, а нам от нее — ничего».

«Если думать про Западную Украину, это то, что никогда не прирастет по-настоящему», — заявил режиссер, отметив, что вся Украина может войти в состав идеальной России вместе с Беларусью. Михалков подчеркнул, что это не «имперские замашки», а его органическое ощущение.

В феврале глава министерства культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко предложил завести уголовное дело на Михалкова. По его словам, отдельных российских деятелей культуры необходимо подвергнуть уголовному преследованию и одновременно запретить распространение их произведений на территории страны.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года согласно референдуму, на котором большинство жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны Евросоюза и США решили не признавать результаты голосования.
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