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ГПК посчитал количество беженцев в "Брузгах"

Беженцы на территории пункта пропуска развернули палатки, а в окрестностях разожгли костры.



Более двух тысяч беженцев с Ближнего Востока находятся в настоящее время в международном пункте пропуска Брузги на границе с Польшей, пишет Sputnik со ссылкой на Государственный пограничный комитет Беларуси.

"К исходу 15 ноября более двух тысяч беженцев продолжают находиться в пункте пропуска Брузги. Все они сегодня покинули стихийный лагерь, в котором провели семь суток", – сказали в комитете.

 
 Там также уточнили, что на сопредельной польской территории располагаются заграждения, а также находятся военнослужащие и спецтехника, в том числе водометы.

"Звучат угрозы из громкоговорителей на разных языках. И все это выстроено напротив людей – без оружия, женщин, маленьких детей, которые открыто заявляют о своих исключительно мирных устремлениях", – уточнили в ГПК.

В комитете сообщили, что беженцы на территории пункта пропуска развернули палатки, а в окрестностях разожгли костры.

Как сообщалось, утром в понедельник находящиеся на белорусско-польской границе мигранты "снялись" с лагеря и двинулись в направлении Польши. Сейчас с белорусской стороны пограничного КПП "Брузги" (Беларусь) - "Кужницы" (Польша) находятся не менее 3,5 тыс. мигрантов.

С польской стороны этот КПП закрыт с 8 ноября, в непосредственной близости от границы в настоящее время собраны значительные силы сотрудников пограничной службы и полиции, а также спецтехника, в том числе автомобиль с водометом.

В Евросоюзе в организации потока мигрантов обвиняют Минск и называют это "гибридной атакой". Александр Лукашенко заявил, что эти упреки - "глупость полная" и добавил, что только за последнее время власти запретили въезд на территорию республики нескольким тысячам нелегалов, что легко проверить.
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