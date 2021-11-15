







Более двух тысяч беженцев с Ближнего Востока находятся в настоящее время в международном пункте пропуска Брузги на границе с Польшей, пишет Sputnik со ссылкой на Государственный пограничный комитет Беларуси.

"К исходу 15 ноября более двух тысяч беженцев продолжают находиться в пункте пропуска Брузги. Все они сегодня покинули стихийный лагерь, в котором провели семь суток", – сказали в комитете.





Там также уточнили, что на сопредельной польской территории располагаются заграждения, а также находятся военнослужащие и спецтехника, в том числе водометы.





"Звучат угрозы из громкоговорителей на разных языках. И все это выстроено напротив людей – без оружия, женщин, маленьких детей, которые открыто заявляют о своих исключительно мирных устремлениях", – уточнили в ГПК.





В комитете сообщили, что беженцы на территории пункта пропуска развернули палатки, а в окрестностях разожгли костры.





Как сообщалось, утром в понедельник находящиеся на белорусско-польской границе мигранты "снялись" с лагеря и двинулись в направлении Польши. Сейчас с белорусской стороны пограничного КПП "Брузги" (Беларусь) - "Кужницы" (Польша) находятся не менее 3,5 тыс. мигрантов.





С польской стороны этот КПП закрыт с 8 ноября, в непосредственной близости от границы в настоящее время собраны значительные силы сотрудников пограничной службы и полиции, а также спецтехника, в том числе автомобиль с водометом.





В Евросоюзе в организации потока мигрантов обвиняют Минск и называют это "гибридной атакой". Александр Лукашенко заявил, что эти упреки - "глупость полная" и добавил, что только за последнее время власти запретили въезд на территорию республики нескольким тысячам нелегалов, что легко проверить.











