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Проект обновленной Конституции представят для «всенародного обсуждения» в ноябре-декабре

Лукашенко также предложил провести «масштабное социологическое исследование» по конституционной реформе.


Проект обновленной Конституции планируется представить для всенародного обсуждения в конце ноября - начале декабря этого года, пишет Салідарнасць со ссылкой на главу Администрации президента Игоря Сергеенко после встречи правителя с рабочей группой по доработке проекта Конституции.

– Пока те предложения, которые были сформулированы рабочей группой, в целом поддержаны. В последующем предстоит еще обсуждение с Конституционной комиссией (до этого они ознакомятся с текстом, который мы им направим буквально на этой неделе). Думаю, что к концу ноября - началу декабря мы выйдем на всенародное обсуждение проекта Конституции, – сказал Сергеенко (цитируется по БЕЛТА).

Якобы на этапе общественного обсуждения «у всех желающих будет возможность высказать свои предложения и пожелания», которые «будут учтены» при подготовке итогового варианта поправок.

Сергеенко подтвердил, что «Всебелорусское народное собрание» собираются сделать высшим представительным органом.

Итоговый текст поправок в Конституцию должен быть опубликован для всеобщего ознакомления за месяц до референдума.

Чуть ранее на совещании Лукашенко предложил провести масштабное социологическое исследование по конституционной реформе и другим актуальным вопросам.

– Как мы делали накануне Все елорусского народного собрания, – отметил правитель.

Напомним, что согласно тому исследованию уровень доверия к Лукашенко якобы составил 66,5%, а к правоохранительным органам — 52%.
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