Проект обновленной Конституции представят для «всенародного обсуждения» в ноябре-декабре
Лукашенко также предложил провести «масштабное социологическое исследование» по конституционной реформе.
Проект обновленной Конституции планируется представить для всенародного обсуждения в конце ноября - начале декабря этого года, пишет Салідарнасць со ссылкой на главу Администрации президента Игоря Сергеенко после встречи правителя с рабочей группой по доработке проекта Конституции.
– Пока те предложения, которые были сформулированы рабочей группой, в целом поддержаны. В последующем предстоит еще обсуждение с Конституционной комиссией (до этого они ознакомятся с текстом, который мы им направим буквально на этой неделе). Думаю, что к концу ноября - началу декабря мы выйдем на всенародное обсуждение проекта Конституции, – сказал Сергеенко (цитируется по БЕЛТА).
Якобы на этапе общественного обсуждения «у всех желающих будет возможность высказать свои предложения и пожелания», которые «будут учтены» при подготовке итогового варианта поправок.
Сергеенко подтвердил, что «Всебелорусское народное собрание» собираются сделать высшим представительным органом.
Итоговый текст поправок в Конституцию должен быть опубликован для всеобщего ознакомления за месяц до референдума.
Чуть ранее на совещании Лукашенко предложил провести масштабное социологическое исследование по конституционной реформе и другим актуальным вопросам.
– Как мы делали накануне Все елорусского народного собрания, – отметил правитель.
Напомним, что согласно тому исследованию уровень доверия к Лукашенко якобы составил 66,5%, а к правоохранительным органам — 52%.
18:04 15/11/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение