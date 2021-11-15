



"Да. Вчера был разговор", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, поднял ли президент России тему транзита газа в беседе со своим белорусским коллегой.





Лукашенко в четверг посоветовал ЕС, прежде чем вводить санкции против Минска, подумать о транзите газа через республику в Европу, который осуществляется через магистральный экспортный газопровод "Ямал-Европа".





Путин, комментируя эти слова, сообщил, что впервые слышит о таком заявление и что поговорит со своим белорусским коллегой по этому поводу. По словам президента РФ, теоретически Лукашенко может дать указание о перекрытии российского газа в Европу, но это будет нарушением транзитного контракта, нанесет большой урон энергетике ЕС и не будет способствовать развитию отношений РФ с Беларусью.