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Еще девять грузинских депутатов объявили голодовку в поддержку Саакашвили

Девять депутатов парламента Грузии от партии «Единое национальное движение» объявили голодовку с требованием о переводе экс-президента страны Михаила Саакашвили в многопрофильную гражданскую клинику.

Об этом заявил на специальном брифинге один из лидеров ЕНД Давид Киркитадзе, сообщает агентство «Новости-Грузия».

«Третий президент Грузии голодает уже 45 дней, ему не оказывают адекватных медицинских услуг, и наша коллега Елене Хоштария также голодает, поэтому мы, девять депутатов парламента, решили объявить голодовку с единственным требованием – перевести Михаила Саакашвили в многофункциональную клинику», - заявил Киркитадзе.

Помимо Киркитадзе голодовку начали Акакий Минашвили, Темур Джанашия, Бачуки Кардава, Ника Мачутадзе, Георгий Годабрелидзе, Сулхан Сибашвили, Леван Бежашвили и Абдулла Исмаилов.

С 3 ноября голодовку в поддержку Саакашвили также продолжает лидер партии «Дроа» и депутат парламента Грузии Елене Хоштария.

Саакашвили, который с 1 октября находился в колонии города Рустави, 8 ноября был переведен в больницу глданской тюрьмы. Защита экс-президента утверждает, что его обманом доставили в пенитенциарное учреждение, подвергнув унижающему достоинство обращению.

Более того, СМИ сообщали о ненадлежащем медицинском оснащении тюремной больницы, где содержится экс-президент, а также о злоупотреблениях и угрозах в его отношении со стороны других заключенных. Эта информация была подтверждена и Народным защитником Грузии. 

Специальная пенитенциарная служба утверждает, что состояние политика, который продолжает голодовку 45-й день, стабильное. Между тем личный врач говорит, что изо дня в день экс-президенту Грузии становится все хуже, и он ослаб настолько, что уже не может встать с кровати.

На этой неделе Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) призвал Саакашвили прекратить голодовку, подчеркнув при этом, что власти должны обеспечить соответствующее медицинское лечение заключенного, в том числе, в процессе реабилитации. 

Саакашвили учел призыв ЕСПЧ и пообещал прекратить голодовку сразу после перевода в частную клинику, которая будет подобрана консилиумом врачей.
Источник: ekhokavkaza.com
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