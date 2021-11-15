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Уже более 100 осужденных! В Бресте вынесли очередной приговор по "хороводному делу"

В суде Брестского района вынесли приговоры девятой и десятой группе обвиняемых по «хороводному делу», сообщает правозащитный центр «Вясна».

Уже более 100 осужденных! В Бресте вынесли очередной приговор по "хороводному делу"
Всех 15 человек признали виновными в грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК). 

Анну Баран и Владимира Гончарова приговорили к 1,5 годам колонии общего режима. 

Сергею Ерошкину и Павлу Кравчуку дали 2,5 года химии, 

Сергею Лапко, Тимуру Ломпику и Алексею Якимовичу — 2 года химии.

Судья Екатерина Ромашко приговорила Валентину Корсак к 2,5 годам домашней химии. 

Александр Величко, Ольга Гачинская, Екатерина Гончарова, Вероника Климович и Светлана Якимович получили 2 года домашнее химии. 

Александр и Татьяна Павлючики — 1 год домашней химии.

Ровно такое наказание для обвиняемых запросили у суда прокуроры Алексей Барановский и Вадим Богатко.

Правозащитники отмечают, что в этот раз судили сразу четыре семейные пары: Павлючиков, Якимовичей, Гачинских и Гончаровых. 

Дело Руслана Гачинского выделено в отдельное производство из-за болезни.

«Хороводное дело» было возбуждено вскоре после событий 13 сентября 2020 года, когда протестующие собрались у памятника 1000-летию Бреста и пошли маршем по центральным улицам города. 

На проспекте Машерова они вышли на проезжую часть, а на перекрестке с бульваром Космонавтов остановились, скандируя: «Это наша площадь!». Движение транспорта оказалось заблокировано. 

Демонстранты начали танцевать и водить хороводы на перекрестке, распевая «Муры» и «Тры чарапахі».

Около 17:00 на площади появился водомет. Люди сперва разбежались, но струя воды не достигала толпы протестующих, и позже они вернулись.

Вскоре управление Следственного комитета по Брестской области возбудило уголовное дело о массовых беспорядках.

Всего по «хороводному делу» осуждены уже 102 человека.
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