+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

"Страна героев и полицаев»: мать одного из анархистов-партизан рассказала, почему суд сделали закрытым

По мнению Валентины Олиневич, матери Игоря Олиневича, суд сделали закрытым, так как власти боятся публичности.

"Страна героев и полицаев»: мать одного из анархистов-партизан рассказала, почему суд сделали закрытым
Подробности таковы, что в момент задержания продавщица магазина, в который зашли двое парней, чтобы купить еды, позвонила в милицию и сообщила о них. 
Страна героев и полицаев. Допрашивали пограничники. Пустили слезоточивый газ и начали избивать. Сергей порезал руки, и вся комната была залита кровью. Он сам рассказал об этом матери, когда его судили в Гомеле", - написала Валентина Олиневич в Фейсбуке.

Она уточняет, что и адвокаты, и сами обвиняемые были против того, чтобы суд закрыли. "Ребята сказали, что они-демократы по убеждению, За честные выборы, за прозрачность в обсуждении и хотят, чтобы суд был открытым и гласным. Общество должно знать, что происходило на самом деле".

Также Валентина Олиневич рассказала, что из зала удалили одного из родственников за то, что он просто помахал брату. Все эти 15-20 минут запрещали разговаривать парням друг с другом, и общаться с родственниками даже жестами. "В конце концов, Дима Резанович ответил на угрозы со стороны охраны: Что вы нас пугаете? Нам уже нечего терять, кроме собственных оков, потому что перед вами четыре убежденных революционера!"

Напомним, что КГБ причислил группу Олиневича к террористам. Парни - активисты анархистского движения.
Новы час
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ЁН УВАСКРОС.(Гімн...
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]