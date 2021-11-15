Подробности таковы, что в момент задержания продавщица магазина, в который зашли двое парней, чтобы купить еды, позвонила в милицию и сообщила о них.

Страна героев и полицаев. Допрашивали пограничники. Пустили слезоточивый газ и начали избивать. Сергей порезал руки, и вся комната была залита кровью. Он сам рассказал об этом матери, когда его судили в Гомеле", - написала Валентина Олиневич в Фейсбуке.





Она уточняет, что и адвокаты, и сами обвиняемые были против того, чтобы суд закрыли. "Ребята сказали, что они-демократы по убеждению, За честные выборы, за прозрачность в обсуждении и хотят, чтобы суд был открытым и гласным. Общество должно знать, что происходило на самом деле".





Также Валентина Олиневич рассказала, что из зала удалили одного из родственников за то, что он просто помахал брату. Все эти 15-20 минут запрещали разговаривать парням друг с другом, и общаться с родственниками даже жестами. "В конце концов, Дима Резанович ответил на угрозы со стороны охраны: Что вы нас пугаете? Нам уже нечего терять, кроме собственных оков, потому что перед вами четыре убежденных революционера!"





Напомним, что КГБ причислил группу Олиневича к террористам. Парни - активисты анархистского движения.