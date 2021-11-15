Такое мнение высказывает вице-премьер Польши Петр Глиньский в интервью изданию Polska Times.





Он предлагает усилить международное давление на руководство Беларуси и России в связи с эскалацией на белорусской границе.





"Я бы даже рассматривал возможность исключения двух этих стран из многих международных организаций, а также спортивных соревнований, которые для них важны", — говорит польский вице-премьер.





Белорусские власти заявляют, что страны Запада сами позвали к себе мигрантов, а теперь не хотят пускать. При этом замалчивается прямая помощь, которую белорусские пограничники оказывают мигрантам для нарушения границы со странами Евросоюза.





Руководитель России Владимир Путин также опровергает причастность Кремля к миграционному кризису. По его словам, страны Запада ищут, на кого переложить ответственность.