Польша предлагает исключить РФ и РБ из международных организаций
Беларусь и Россию необходимо исключить из международных организаций за создание миграционного кризиса.
Такое мнение высказывает вице-премьер Польши Петр Глиньский в интервью изданию Polska Times.
Он предлагает усилить международное давление на руководство Беларуси и России в связи с эскалацией на белорусской границе.
"Я бы даже рассматривал возможность исключения двух этих стран из многих международных организаций, а также спортивных соревнований, которые для них важны", — говорит польский вице-премьер.
Белорусские власти заявляют, что страны Запада сами позвали к себе мигрантов, а теперь не хотят пускать. При этом замалчивается прямая помощь, которую белорусские пограничники оказывают мигрантам для нарушения границы со странами Евросоюза.
Руководитель России Владимир Путин также опровергает причастность Кремля к миграционному кризису. По его словам, страны Запада ищут, на кого переложить ответственность.
Источник: euroradio.fm
15:10 15/11/2021
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