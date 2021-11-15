



"В данном случае - исключительно в качестве переговорного посредника, что отчасти и имеет место", - пояснил в ответ Песков.





Он напомнил о том, что Путин проводил по этой теме телефонные разговоры с исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель, а также контактировал с Александром Лукашенко.





"Собственно, после этого президент высказывал надежду на то, что состоятся прямые контакты [между Брюсселем и Минском]", - добавил пресс-секретарь российского лидера.





Ранее Путин сообщил, что Россия готова всячески содействовать разрешению ситуации с мигрантами, сложившейся на границе Беларуси и ЕС, если от нее что-то будет зависеть.





Москва считает неверным заявление Госдепартамента США о том, что действия Минска в ситуации с миграционным кризисом сеют раздор и отвлекают "от действий России на границе с Украиной", заявил Песков.





"Мы оцениваем это заявление как неверное. Это неверная трактовка ситуации с миграционным кризисом на белорусско-польской границе", - сказал представитель Кремля.





Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс распространил заявление, в котором сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен в субботу провел телефонный разговор с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау.





Согласно озвученному Прайсом заявлению, "госсекретарь Блинкен подтвердил поддержку Польши Соединенными Штатами перед лицом циничной эксплуатации беззащитных мигрантов режимом Лукашенко".





Прайс также утверждал, что "действия режима Лукашенко угрожают безопасности, сеют раздор и направлены на то, чтобы отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной".





Миграционный кризис на границе Белоруссии с Польшей, Латвией и Литвой, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону, некоторые из них попытались попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки.





Сейчас в стихийном лагере находятся более 2 тыс. мигрантов. Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и призывают к введению санкций. Лукашенко заявлял, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.