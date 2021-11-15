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В сети распространили фейковое заявление украинских военных о мигрантах

Ряд СМИ подали информацию, как заявление военных Украины о том, что они якобы готовы применять оружие в отношении мигрантов.

В интернете появилось заявление, которое приписывают украинским военным, о действиях в отношении мигрантов и диверсантов на фоне кризисной ситуации на границе Польши с Беларусью, но заявление оказалось фейком, сообщает Центр стратегический коммуникаций и информационной безопасности.

Накануне "пресс-служба 61-й отдельной пехотной егерской бригады" распространила в Facebook сообщение о том, что никакие лица, которые могут маскироваться под мигрантов не попадут на территорию Украины, поскольку "просто будут уничтожены нашими подразделениями". Ряд СМИ подал это, как военные якобы готовы применять оружие в отношении мигрантов.

На публикации обратил внимание Центр стратегических коммуникаций при Минкульте. Там заявили, что заявление с Facebook "61-й отдельной пехотной егерской бригады" является фейком.

"Такого подразделения как "61 отдельная пехотная егерская бригада" не существует в природе. Проще говоря, он фейковый. В составе ВС Украины есть только "61 отдельная пехотная бригада корпуса резерва", которая никаких заявлений не делала", - отметили в Центре.

Также подчеркивается, что заявления фейковых ресурсов не отражают позиции ВСУ, противоречат официальной политике государства и используются российской пропагандой.

Примечательно, что Facebook-страница существует не первый год и до сегодняшнего дня активно цитировалась только украинскими СМИ.

Напомним, что тысячи мигрантов сконцентрировались у пограничных переходов между Беларусью и Польшей. 
Источник: korrespondent.net
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