ЕС расширил критерии введения санкций против Минска. Такое решение сегодня приняли министры иностранных дел.





«Теперь ЕС сможет преследовать физических и юридических лиц, организующих или способствующих деятельности режима Лукашенко , способствующего незаконному пересечению внешних границ ЕС», — говорится в заявлении пресс-службы Евросовета.





До этого санкции вводились в связи с ситуацией внутри страны.





«Сегодняшнее решение отражает решимость ЕС противостоять инструментализации мигрантов в политических целях. Мы пресекаем эту бесчеловечную и незаконную практику.





В то же время мы продолжаем подчёркивать неприемлемость продолжающихся репрессий против собственного населения, и мы будем реагировать соответствующим образом», — заявил верховный представитель по внешним делам и политике безопасности Жозеп Боррель.





Однако на данный момент по прежнему неизвестно, кто попал под санкции - пятый пакет ещё не опубликован.



















