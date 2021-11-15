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ЕС расширил санкции в отношении официального Минска

Гглавы МИД приняли такое решение в качестве ответа на "гибридные атаки и инструментализацию мигрантов", говорится в заявлении.


ЕС расширил критерии введения санкций против Минска. Такое решение сегодня приняли министры иностранных дел.

«Теперь ЕС сможет преследовать физических и юридических лиц, организующих или способствующих деятельности режима Лукашенко , способствующего незаконному пересечению внешних границ ЕС», — говорится в заявлении пресс-службы Евросовета.

До этого санкции вводились в связи с ситуацией внутри страны.

«Сегодняшнее решение отражает решимость ЕС противостоять инструментализации мигрантов в политических целях. Мы пресекаем эту бесчеловечную и незаконную практику. 

В то же время мы продолжаем подчёркивать неприемлемость продолжающихся репрессий против собственного населения, и мы будем реагировать соответствующим образом», — заявил верховный представитель по внешним делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Однако на данный момент по прежнему неизвестно, кто попал под санкции - пятый пакет ещё не опубликован.
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