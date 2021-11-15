Согласно его информации, в своих прогнозах эксперты опираются не только на сведения о концентрации около 90 тысяч военнослужащих РФ рядом с украинской границей, но и на некоторые другие данные, которые, вероятно, носят секретный характер.





Опасения Запада по поводу возможной эскалации конфликта со стороны Кремля подтвердила и заместителя министра обороны Украины Анна Маляр.





«Информация нашей (военной разведки) совпадает с информацией стран-партнеров о высокой вероятности дестабилизация ситуации в Украине этой зимой», — рассказала она.





При этом Маляр отметила, что интерпретация собранных разведданных «требует дальнейшего обсуждения», и полной ясности о намерениях РФ у западных спецслужбы пока нет.





Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что сегодняшние действия российских властей похожи на то, что происходило в 2014 году.





«Это то, что они делали в 2014 году. Это вызывает серьезные опасения», — заявил он.





В свою очередь начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов считает, что стягивание российских войск к украинской границе может быть как «подготовкой к крупномасштабному вторжению», так и попыткой «психологическое давления».



