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Financial Times: западные спецслужбы заявляют о "высокой вероятности" нового вторжения РФ в Украину

Сотрудники западных спецслужб располагают данными, которые свидетельствуют о «высокой вероятности» нового российского вторжения в Украину, сообщает британское издание Financial Times.

Согласно его информации, в своих прогнозах эксперты опираются не только на сведения о концентрации около 90 тысяч военнослужащих РФ рядом с украинской границей, но и на некоторые другие данные, которые, вероятно, носят секретный характер.

Опасения Запада по поводу возможной эскалации конфликта со стороны Кремля подтвердила и заместителя министра обороны Украины Анна Маляр.

«Информация нашей (военной разведки) совпадает с информацией стран-партнеров о высокой вероятности дестабилизация ситуации в Украине этой зимой», — рассказала она.

При этом Маляр отметила, что интерпретация собранных разведданных «требует дальнейшего обсуждения», и полной ясности о намерениях РФ у западных спецслужбы пока нет.

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что сегодняшние действия российских властей похожи на то, что происходило в 2014 году.

«Это то, что они делали в 2014 году. Это вызывает серьезные опасения», — заявил он.

В свою очередь начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов считает, что стягивание российских войск к украинской границе может быть как «подготовкой к крупномасштабному вторжению», так и попыткой «психологическое давления».
Источник: nv.ua
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