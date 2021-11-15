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В Минске начался суд над анархистами - им грозят огромные сроки. Процесс закрыли

15 ноября в Минском областном суде начинается процесс по делу анархистов Игоря Олиневича, Дмитрия Дубовского, Сергея Романова и Дмитрия Резановича. Их обвиняют в серии поджогов.

В Минске начался суд над анархистами - им грозят огромные сроки. Процесс закрыли
По версии следствия, они совершили нападения на автостоянку прокуратуры, здания ГАИ и Госкомитета экспертиз. 

Дело вел КГБ, который еще до суда внес фамилии обвиняемых в список "террористов".

По решению судьи Вячеслава Тулейко процесс будет проходить в закрытом режиме. На первое судебное заседание пустили только самых близких родных — около 15 человек. Остальных желающих попасть на процесс не пустили за "неимением мест", сообщают правозащитники.

Самый известный фигурант дела — анархист Игорь Олиневич. 11 лет назад его задержали по делу о нападении на посольство России в Минске, на территорию дипмиссии тогда бросили несколько коктейлей Молотова, сгорела машина. К тому же, Олиневича судили за акции с дымовой шашкой возле Генштаба и несколько идеологически мотивированных поджогов.

Он получил восемь лет лишения свободы, по этому же делу проходил Николай Дедок, который в 2020 также стал политзаключенным, недавно ему присудили 5 лет колонии.

Анархисты тогда не отбыли свой срок до конца — в 2015-м их помиловали. 

Олиневич после освобождения жил за границей, но в прошлом году вернулся в Беларусь, хотя, по его же словам, и осознавал опасность. Но не мог оставаться в стороне от политических событий в стране.

В октябре 2020-го Олиневича, его приятеля Дмитрия Дубовского и еще двух анархистов — Сергея Романова и Дмитрия Резановича — задержали неподалеку от беларуско-украинской границы. 

Им предъявили обвинение в терроризме (ч. 2 ст. 289 УК), незаконном обороте оружия (ч. 2, 3, 4 ст. 295 УК) и незаконном перемещении через границу оружия (ч. 1 ст. 333-1 УК). Максимальный срок по этим статьям — до 25 лет лишения свободы.

По версии следствия, которое вело КГБ, фигуранты приобрели за рубежом оружие и патроны, а Резанович — гранату, и хотели дестабилизировать ситуацию в Беларуси. В обвинении фигурируют поджог четырех авто на парковке прокуратуры Солигорска и здания местного отдела судмедэкспертиз, поджог здания ГАИ в Мозыре. 

Более года фигуранты находились под стражей. Поскольку КГБ еще до суда внес их фамилии в список террористов, они были ограничены в переписке с третьими лицами, по сути, письма доходили только от близких.
nashaniva.com
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