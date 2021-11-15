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Латынина - о главной ошибке Путина и Лукашенко

Публицист Юлия Латынина в миграционном кризисе также видит связку Путин-Лукашенко.

фото носит иллюстративный характер

– Мне кажется, что главная ошибка Путина и Лукашенко — что они все это время путали наглость с силой и отмороженность с могуществом. Они настолько привыкли к собственному всесилию внутри страны, они настолько привыкли, что можно захватить Протасевича и заставить его извиняться, арестовать Навального и превратить его жизнь в ад.

И они забыли, что европейские политики — это все-таки не Навальный в исправительной колонии. И если положить им на соседнюю шконку несчастного мигранта и потребовать, чтобы они шконкой поделились, они могут просто взять и не захотеть делиться, заявила журналистка на "Эхо Москвы".

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