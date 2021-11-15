— Кто больше всего выигрывает от провокаций на белорусско-польской границе — сам Лукашенко, стоящий за ним Путин или Эрдоган, который до последнего момента не препятствовал переброске тысяч мигрантов из Стамбула в Минск?





— Путин и Эрдоган выигрывают в гораздо большей степени, чем остальные. Для Лукашенко это борьба, а в борьбе очевидно страдают все — и поляки, и литовцы, и белорусы. Все три страны страдают.





Для Путина это прекрасный вопрос поговорить про гуманитарный кризис, про «двойные стандарты» и напомнить про «проклятых пиндосов», которые учинили иракскую и сирийскую войну, то есть порассуждать на эту тему, чем он, соответственно, и занимается. Он науськивает Лукашенко, на Лукашенко в ответ давят, Лукашенко опять-таки придавливается к Кремлю. То есть у Путина здесь ситуация, когда он однозначно выигрывает от всего. Зачем это нужно Лукашенко — тоже понятно.





Лукашенко пытается добиться фактического для себя признания. То есть ему надо, чтобы с ним литовцы и поляки вступили бы в переговоры. Вступив в переговоры, у них уже получается, что не Тихановская — президент Беларуси, а Александр Григорьевич Лукашенко.





Соответственно, есть о чем поторговаться: «Я отзову беженцев, а вы прекратите на меня давить» — или еще что-нибудь. Есть уже какая-то поляна.





— Про Путина говорят, что он гадит Западу с одной целью — чтобы его признавали за равного. А зачем Лукашенко гадит через мигрантов Западу — чтобы снять санкции или чтобы тоже его признавали?





— Лукашенко просто надо, чтобы его признавали. Ему нужно, чтобы возник хоть какой-то переговорный трек, на котором с ним о чем-то говорят, а он уже мастер торговаться. А у Путина в этом простой интерес — чтобы к нему Лукашенко прибивали.





— Сумеет ли в данной ситуации Лукашенко переиграть Путина? Задача Лукашенко — не стать губернатором Белорусской области, а остаться президентом или по крайней мере лидером государства. На карту поставлена крупная игра. Кто выиграет — Путин или Лукашенко?





— Конечно, объективно ресурсов у Путина больше. Но Лукашенко талантливый, поэтому, может быть, он и отпетляет. Основная проблема — международное сообщество и Путин фактически играют на одно и то же, на укрепление личной связи Лукашенко с Путиным, они его очень активно придавливают к Москве.





Это сильный фактор. Они увеличивают зависимость Минска от Кремля, и она растет непрерывно. Путину надо бы этот процесс закончить до 2024 года, когда у него заканчивается срок президентских полномочий.





Путин сделал себе резервный вариант — он «обнулился». Но думаю, что все-таки план «А» для Путина — это не оставаться президентом РФ, а стать вождем, любимым руководителем объединенного государства.





— То есть план Путина 2024 — это захват или присоединение Беларуси, и тогда он на белом коне?





— Я думаю, что да.





— Удастся ему это сделать?





— Шансы не нулевые.





— Признание Крыма Лукашенко — это деньги или это нечто другое?





— Это один из козырей, одна из полян, на которой происходит торговля. Я думаю, что Лукашенко держит эту карту про запас, потому что с точки зрения денег она ему не стоит ничего, а психологически для Путина это очень важно. Поэтому вбросить это в последний момент.





— Сколько это будет стоить Москве?





— Содержание Беларуси. На данный момент это не очень большие цифры. Наши любимые либералы любят говорить, как дорого Беларусь обходится Российской Федерации. Но это неправда. Это не такие огромные суммы, если это сравнивать с содержанием Крыма, или содержанием Чечни, или с содержанием ряда других дотационных регионов Российской Федерации. Беларусь ничуть не более дорогая, чем любые из них.





— Какого эффекта достиг Лукашенко, показывая картинку на границе, где сильные эмоции, люди в страшном положении, холод, костры, колючая проволока? Он удачно «продал» эту картинку миру или нет? Или проиграл?





— Он пытается сыграть в то, что они большие гуманисты, они чаем поят, печеньки раздают, всячески заботятся, а против них стоят люди с автоматами и чуть ли не танки с польской стороны.





И тем самым Лукашенко еще играет на противоречиях внутри самого Евросоюза, потому что либеральная общественность Германии говорит: «Кошмар!»





— Он выиграл по этой картинке или проиграл?





— Пока выигрывает.





— Была информация, что «Белавиа» прекращает все рейсы по транспортировке мигрантов из Стамбула в Минск, «Турецкие авиалинии» тоже прекращают авиасообщение. Вы верите в это?





— Вполне возможно. Это же торговля. Там на данный момент находится, по разным сведениям, то ли несколько сотен, то ли несколько тысяч, в любом случае там не катастрофическое число беженцев.





— Кто остановил авиасообщение?





— Конечно, Лукашенко.





— Это было давление или какой-то компромисс?





— Это игра. Остановили, так и возобновили. Путин мог что-нибудь пообещать Меркель: «Я поговорю с Александром Григорьевичем, но вы с ним начинайте диалог». То есть какие-то мелкие, промежуточные шаги, как сигналы, готовность к переговорам и так далее, они, безусловно, могли прозвучать. Но означает ли это, что это не возобновится послезавтра? Нет, конечно.





— Чем, на ваш взгляд, закончится эта драма на белорусско-польской границе?





— В конечном итоге все эти беженцы окажутся на территории Германии.





— То есть Лукашенко своего добьется?





— Конечно.