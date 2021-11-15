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Госсекретарь США: Лукашенко отвлекает от действий РФ на границе с Украиной

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что кризис с мигрантами на границе Беларуси и Польши направлен на отвлечение внимания от действий России на границе с Украиной. Об этом в воскресенье, 14 ноября, сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

Госсекретарь США: Лукашенко отвлекает от действий РФ на границе с Украиной
Сообщается, что Блинкен сказал об этом во время разговора с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау.

"Действия режима Лукашенко угрожают безопасности, сеют раскол и направлены на то, чтобы отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной", - заявил госсекретарь США.

Также во время разговора Блинкен и Рау осудили использование уязвимых мигрантов и призвали Лукашенко устранить коренные причины санкций, введенных западом, - отказ в правах человека и основных свободах для белорусского народа.

Кроме того, Блинкен выразил глубокую признательность Польше за ее активную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Соединенные Штаты, Польша, другие союзники и партнеры едины в стремлении навязать Москве значительные издержки за ее военную агрессию и злонамеренную деятельность в регионе", - говорится в сообщении.
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