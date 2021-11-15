Боррель считает, что Россия не дает Беларуси перекрыть газ в Европу
Власти Беларуси заблокировали бы поставки газа через свою территорию в Европу, если бы Россия дала им такую возможность, заявил в воскресенье глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
"Если бы они могли, то наверняка сделали бы это. Но Россия вряд ли даст им это сделать: ведь в конце концов, речь идет именно о продажах российского газа", - сказал он в интервью французскому телеканалу "Франс-24".
Говоря о зависимости Европы от российского газа, Боррель отметили, что "в этом нет ничего нового. Мы уже давно зависим от газа из России", пишет interfax.by
09:10 15/11/2021
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