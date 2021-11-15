"Обращение за помощью к России или переговоры с Лукашенко - это гибельный путь, который показывает, что Европа слаба и не может найти решения. Мы должны и, безусловно, можем найти решения, чтобы остановить полеты - с помощью санкций, с помощью политических инструментов - ни один рейс не должен доходить до аэропорта Минска. Вместе с другими международными организациями - ООН, ОБСЕ - мы должны обеспечить репатриацию мигрантов, находящихся на территории Беларуси. Это единственный выход", - заявил Ландсбергис. Его словам приводит пресс-служба МИД Литвы.





Министр отметил, что Литва с лета призывала ЕС ужесточить санкции в отношении официального Минска в связи с ситуацией с мигрантами. "Кажется, что Европа просыпается, и у нас появляется аналогичное восприятие реальности", - добавил он. Политика цитирует Смартпресс





Как сообщалось, 15 ноября в Брюсселе пройдет в заседание министров иностранных дел ЕС, на котором ожидается принятие решения по санкциям против Беларуси. Сообщалось, что санкции Евросоюза могут распространиться на 45 человек и несколько организаций, среди них чиновники и ответственные за перевозку мигрантов в страну.





Напомним, утром 8 ноября у белорусско-польской границы в районе пункта пропуски "Брузги" (со стороны Польши - "Кузница") была замечена большая группа мигрантов. По предварительным данным, нелегалы-курды заранее организовались для марша к границе. У польской границы мигранты создали стихийный лагерь.





Ситуация на белорусско-польской границе остается напряженной, перед польскими заграждениями находятся около 3 тыс. беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей.