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Мария Колесникова восемь месяцев находится в одиночной камере

Колесникова, которая была приговорена к 11 годам лет колонии общего режима, 11 ноября встретилась в СИЗО со своим отцом, сообщают правозащитники.

Мария Колесникова восемь месяцев находится в одиночной камере
Фото: top.st
Александр Колесников рассказал, что Маша выглядит хорошо.

— Стройная, продолжает делать физические упражнения и стала практиковать йогу. Маша говорит, что это ей придает дополнительные силы и уверенность. Мария уже почти 8 месяцев находится в камере одна. Она от этого, скажем так, не в восторге, и будет настаивать, чтобы это положение изменить. Маша расценивает эту ситуацию не только как давление, но и нарушение ее прав. Согласно даже наших законов, одиночное заключение является наказанием. Ей очень не хватает общения. Вы не представляете, с какой радостью она слушает от меня новости от родных, близких, друзей.

Александр Колесников рассказал, что из последних новостей дочь очень впечатлили туристические полеты в космос. Они поговорили и присуждении ей правозащитной премии имени Вацлава Гавела, пишет mogilev.online

Еще затронули тему лишения лицензий белорусских адвокатов, в том числе и всех защитников Виктора Бабарико.

Марию Колесникову судили вместе с Максимом Знаком. Суд был закрытым. 6 сентября огласили приговор. И Марию, и Максима признали виновным по всем инкриминируемым им обвинениям.

Суд назначил Колесниковой 11 лет колонии общего режима, Максиму Знаку — 10 лет колонии усиленного режима.
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