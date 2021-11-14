Александр Колесников рассказал, что Маша выглядит хорошо.





— Стройная, продолжает делать физические упражнения и стала практиковать йогу. Маша говорит, что это ей придает дополнительные силы и уверенность. Мария уже почти 8 месяцев находится в камере одна. Она от этого, скажем так, не в восторге, и будет настаивать, чтобы это положение изменить. Маша расценивает эту ситуацию не только как давление, но и нарушение ее прав. Согласно даже наших законов, одиночное заключение является наказанием. Ей очень не хватает общения. Вы не представляете, с какой радостью она слушает от меня новости от родных, близких, друзей.





Александр Колесников рассказал, что из последних новостей дочь очень впечатлили туристические полеты в космос. Они поговорили и присуждении ей правозащитной премии имени Вацлава Гавела, пишет mogilev.online





Еще затронули тему лишения лицензий белорусских адвокатов, в том числе и всех защитников Виктора Бабарико.





Марию Колесникову судили вместе с Максимом Знаком. Суд был закрытым. 6 сентября огласили приговор. И Марию, и Максима признали виновным по всем инкриминируемым им обвинениям.





Суд назначил Колесниковой 11 лет колонии общего режима, Максиму Знаку — 10 лет колонии усиленного режима.