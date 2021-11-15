+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Как Светлана Тихановская объясняет детям, почему их папа остался в Беларуси

Сергей Тихановский уже более года находится под арестом.


Светлана Тихановская дала интервью DW. Один из вопросов журналиста касался ее детей. Он поинтересовался, как они воспринимают изменения в семейной жизни.

Светлана Тихановская ответила, что ее 11-летний сын знает, что происходит и по какой причине они выехали из Беларуси. А для младшей дочери еще работает сказка о том, что папа застрял в Беларуси и не может выехать из-за коронавируса.


 – Он передает ей подарки, пишет письма, пока этого достаточно. Я не думаю, что сейчас время каких-то серьезных разговоров. Мы смотрим видео с папой, постоянного его вспоминаем. Плачем, думаем, но пока так, – ответила политик.

 Фото: скриншот из видео
blizko.by
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ЁН УВАСКРОС.(Гімн...
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]