



Светлана Тихановская дала интервью DW. Один из вопросов журналиста касался ее детей. Он поинтересовался, как они воспринимают изменения в семейной жизни.





Светлана Тихановская ответила, что ее 11-летний сын знает, что происходит и по какой причине они выехали из Беларуси. А для младшей дочери еще работает сказка о том, что папа застрял в Беларуси и не может выехать из-за коронавируса.









– Он передает ей подарки, пишет письма, пока этого достаточно. Я не думаю, что сейчас время каких-то серьезных разговоров. Мы смотрим видео с папой, постоянного его вспоминаем. Плачем, думаем, но пока так, – ответила политик.





Фото: скриншот из видео



