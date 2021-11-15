В Германии опровергли информацию об акции по доставке мигрантов в страну
В МВД ФРГ опровергли информацию о якобы готовящейся акции по доставке мигрантов в страну.
В МВД ФРГ опровергли информацию о якобы запланированной на 15 ноября акции по доставке мигрантов с белорусско-польской границы, пишет РИА Новости
"Немецкое правительство не организует автобусные туры для вывоза людей из Беларуси через Польшу. Также нет аналогичных планов", - сообщил в Twitter официальный представитель министерства Стив Альтер.
Он добавил, что распространение подобной информации является "ложью", ситуация в пограничном районе между Польшей и Беларусью "опасная", призвал избегать поездок в данный регион.
08:03 15/11/2021
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