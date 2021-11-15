Также отмечается, что посольства Ирака в Москве и Варшаве координируют усилия по возвращению в Ирак застрявших на польско-белорусской границе граждан, желающих сделать это добровольно.





Напомним, 12 ноября МИД Ирака заявил о прекращении прямого авиасообщения с Беларусью. Ведомство также отозвало разрешение на работу белорусского почетного консула в Багдаде.





Ранее уже заявлялось, что "Иракские авиалинии" не будут летать в Минск. А "Белавиа" больше не будет перевозить граждан Ирака, Сирии и Йемена, вылетающих из Турции.





Напомним, утром 8 ноября у белорусско-польской границы в районе пункта пропуски "Брузги" (со стороны Польши - "Кузница") была замечена большая группа мигрантов. По предварительным данным, нелегалы-курды заранее организовались для марша к границе. У польской границы мигранты создали стихийный лагерь. Многие из них - граждане Ирака курдской национальности.





Ситуация на белорусско-польской границе остается напряженной, перед польскими заграждениями находятся около 3 тыс. беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей.





С начала 2021 года пересечь польско-белорусскую границу пытались более 30 тыс. мигрантов. Польша ввела чрезвычайное положение в регионах, граничащих с Беларусью, систематически увеличивает число размещенных там военнослужащих (сейчас оно доведено до 10 тыс.) и строит на границе заграждение из колючей проволоки, которое в будущем планируется трансформировать в более надежную ограду высотой около 5 метров, оснащенную датчиками и другим необходимым оборудованием, пишет Смартпресс.





Власти Польши возлагают ответственность за происходящее на границе на белорусские власти, которые, по заявлениям Варшавы, доставляют мигрантов в свою страну, а затем переправляет их через границу с Польшей, Литвой и Латвией, чтобы спровоцировать миграционный кризис в Европе. Погранслужба Польши заявляет о регулярных провокациях на границе и попытках прорыва через нее больших групп людей.