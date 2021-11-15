Ирак запланировал рейс для вывоза мигрантов из Беларуси на 18 ноября
Ирак планирует 18 ноября провести первый рейс для эвакуации на родину своих граждан из Беларуси, сообщают РИА новости со ссылкой на МИД Ирака.
Также отмечается, что посольства Ирака в Москве и Варшаве координируют усилия по возвращению в Ирак застрявших на польско-белорусской границе граждан, желающих сделать это добровольно.
Напомним, 12 ноября МИД Ирака заявил о прекращении прямого авиасообщения с Беларусью. Ведомство также отозвало разрешение на работу белорусского почетного консула в Багдаде.
Ранее уже заявлялось, что "Иракские авиалинии" не будут летать в Минск. А "Белавиа" больше не будет перевозить граждан Ирака, Сирии и Йемена, вылетающих из Турции.
Напомним, утром 8 ноября у белорусско-польской границы в районе пункта пропуски "Брузги" (со стороны Польши - "Кузница") была замечена большая группа мигрантов. По предварительным данным, нелегалы-курды заранее организовались для марша к границе. У польской границы мигранты создали стихийный лагерь. Многие из них - граждане Ирака курдской национальности.
Ситуация на белорусско-польской границе остается напряженной, перед польскими заграждениями находятся около 3 тыс. беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей.
С начала 2021 года пересечь польско-белорусскую границу пытались более 30 тыс. мигрантов. Польша ввела чрезвычайное положение в регионах, граничащих с Беларусью, систематически увеличивает число размещенных там военнослужащих (сейчас оно доведено до 10 тыс.) и строит на границе заграждение из колючей проволоки, которое в будущем планируется трансформировать в более надежную ограду высотой около 5 метров, оснащенную датчиками и другим необходимым оборудованием, пишет Смартпресс.
Власти Польши возлагают ответственность за происходящее на границе на белорусские власти, которые, по заявлениям Варшавы, доставляют мигрантов в свою страну, а затем переправляет их через границу с Польшей, Литвой и Латвией, чтобы спровоцировать миграционный кризис в Европе. Погранслужба Польши заявляет о регулярных провокациях на границе и попытках прорыва через нее больших групп людей.
07:20 15/11/2021
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