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Макрон изменил оттенок синего цвета на флаге Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон изменил синий оттенок на флаге Франции на более темный, сообщает газета Le Parisen.

Французский триколор теперь состоит из темно-синего, белого и красного цветов. Смена синего на темно-синий больше года оставалась незамеченной, так как об этом не было официально объявлено, сообщает Europe 1. Также издание сообщает, что этот оттенок на флаге является отсылкой к флагу Франции 1793 года. Решение было отчасти эстетическим, так как французский и флаг ЕС развевались рядом друг с другом во многих местах и их цвета совпадали.

Обновленные флаги развеваются над Елисейским дворцом, Национальным собранием и Министерством внутренних дел. Решение об изменении цвета французского флага было принято Президентом Республики 13 июля 2020 года по инициативе операционного директора в Елисейском дворце Арно Жоленса, пишет interfax.ru
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