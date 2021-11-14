Аркадий Мошес, директор исследовательской программы по Восточному Соседству ЕС и по России Финского института международных отношений, рассказал Филину о том, какие выгоды от сложившейся ситуации получает Москва. И как долго может продлиться кризис.





— Во-первых, я не считаю, что Россия является инициатором миграционного кризиса. Убежден, что эту роль играет режим в Минске. РФ благожелательно на все это смотрела и, в конечном итоге, оказалась втянутой в конфликт, потому что ей было выгодно контекстуально две вещи.





Первая — лишний раз продемонстрировать, насколько беспомощным является ЕС в вопросе о мигрантах. Это соответствует проводящейся многие годы агитационной и информационной кампании о слабостях Евросоюза, его неспособности защитить границы и суверенитет. И то, что происходит сейчас на погранпереходе Брузги-Кузница, так или иначе этому соответствует.





Вторая: Россия, безусловно, ждала, что ее попросят вмешаться и решить проблему. Этой осенью она уже заработала очки на двух серьезных темах: сначала Кремль просили помочь с решением энергетического вопроса, а теперь и с решением проблемы мигрантов. И это то, что Москве было нужно.





Все это демонстрирует, насколько Запад по-прежнему зависит от России и ее благорасположения. Возможно, Москва может попросить что-то взамен. Неслучайно ведь господин Лавров отправился в Париж.





Год назад встреча двух министров в столице Франции была отменена в связи с ситуацией с Навальным, как тогда говорили.





А вот теперь, хотя его положение стало намного хуже, чем было, встреча проводится.





Проще говоря, Россия своих определенных тактических успехов в этой ситуации уже добилась.





Собеседник отмечает, что у России есть ограничители, «и гораздо более серьезные, чем у минского режима»:





— Позволить себе полное закрытие польской границы под любым предлогом Кремль вряд ли может, поскольку через Украину гнать свой газ наверняка не получится. Кроме того, такой исход не входит и в китайские планы.





Но в том-то и проблема: когда вы начинаете эскалацию и поддерживаете такого союзника, как Лукашенко, хвост начинает вилять собакой. Эта метафора много раз использовалась, но она очень правильная.





Россия не может стратегическим образом повлиять на белорусского правителя, потому что у восточной соседки нет возможности его сместить — Кремль не знает, что в этом случае придется делать с Беларусью.





Ведь иметь дело с лукашенковской Беларусью гораздо проще, чем с той малопонятной ситуацией, которая возникнет, когда он уйдет от власти.





Поэтому РФ ходит по замкнутому кругу, а в критических ситуациях она оказывается вынуждена поддерживать Лукашенко.





Думаю, в данном конкретном случае будет идти поиск какого-то компромисса, будут проведены красные линии и перекрытия транзита не случится. Однако решать миграционный кризис Россия не спешит и вряд ли для этого подключится.





Хотел отметить важный момент: несмотря на весь политический хайп и медийный интерес, с моей точки зрения, этот кризис выдыхается.





Его эскалация и кульминация случились именно потому, что все стороны осознали: в тех масштабах, в которых он был до последних недель, конфликт вообще никого уже не интересовал.





Мы должны понимать: на самом деле масштаб кризиса очень маленький. Италия ежегодно принимает 50 тысяч беженцев, а в пиковые годы — от 150 до 200 тысяч. В Европу так или иначе прибывают до полумиллиона мигрантов каждый год.





И те несколько тысяч, которые сегодня находятся на польской границе, способны создать проблему для Польши и Литвы, но в стратегическом плане для ЕС этот вопрос все-таки не столь серьезный.





Еще один момент: сейчас не 2015 год. И Европа, не любящая публично признавать свои ошибки, непублично их осознает, безусловно.





Собеседник «Филина» утверждает, что принимать мигрантов в огромном количестве никто больше не собирается:





— В европейских законодательствах уже идут процессы изменения: основания на право подачи заявления об убежище начинают пересматриваться.





Как только станет ясно, что переговоров с Лукашенко на эту тему не случится, а иностранцы будут возвращаться домой либо оставаться в Беларуси и просить убежище там, в безопасной стране, согласно международному праву, этот кризис сойдет на нет.