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Посол Ватикана: Независимо от политического кризиса в Беларуси, кризис с мигрантами требует срочных решений

12 ноября Апостольский нунций в Беларуси архиепископ Анте Йозич выступил с обращением о кризисе на белорусско-польской границе.

Посол Ватикана: Независимо от политического кризиса в Беларуси, кризис с мигрантами требует срочных решений
«Тысячи человек, происходящих из разных стран Ближнего Востока и соседних стран, в поисках лучшей жизни бегут от трудностей, в которых они оказались в своих родных странах, и хотят найти другое место жительства для себя и для своих семей.

Независимо от нынешнего политического кризиса в Беларуси, кризис с мигрантами требует срочных конкретных решений для контроля над потоками миграции и солидарности всех, чтобы пойти навстречу людям, особенно детям и женщинам, которые на протяжении многих дней остаются заблокированными на границе Беларуси с Европейским Союзом, цитирует Nashaniva.com со ссылкой на catholic.by

Католическая церковь всегда близка к тем, кто страдает или оказался в трудных жизненных обстоятельствах, и через свою организацию Caritas стремится прийти с гуманитарной помощью тем, кто в ней нуждается.

Я удовлетворен тем, что епархиальные Caritas этой страны, также как и Caritas в Польше, предприняли сбор помощи для мигрантов, ожидающих неотложных и долгосрочных решений.

Католическая церковь молится о разрешении этой чрезвычайной ситуации и просит о действиях также в политической сфере ради спасения человеческих жизней.

В том же смысле недавно высказался Папа Франциск с призывом относительно других потоков мигрантов в Европейский Союз, прося обеспечить мигрантам достойные условия жизни и доступ к процедурам предоставления убежища.

В данный момент необходима солидарность всех, чтобы прежде всего спасать жизни людей и чтобы прийти к лучшему решению для тех, кто находится на грани. Невозможно просто смотреть на тысячи людей, оказавшихся на границе между жизнью и смертью в ожидании положительных решений.

Призываю власти всех заинтересованных стран действовать решительно и быстро, чтобы найти даже временные решения ради спасения жизней людей.

Я призываю всех верующих католиков продолжать молиться о скорейшем разрешении кризиса с мигрантами в стране», — говорится в заявлении представителя Ватикана в Беларуси.

Перевод с бел. Nashaniva.com
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