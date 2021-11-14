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«Мы обсуждаем с Латвией и в особенности с Литвой, не запустить ли статью 4 НАТО», — сказал Моравецкий, пишет РБК, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.





Статья 4 договора НАТО предусматривает возможность созыва Совета альянса, если одна из стран-членов считает, что имеется угроза ее безопасности. Накануне на границе с Беларусью погиб польских военнослужащий.





«Кажется, это становится все более необходимым. Потому что уже недостаточно того, чтобы мы публично выражали свою озабоченность, — теперь нужны уже конкретные шаги и участие всего альянса», — считает польский премьер.





Миграционный кризис обострился на границе Беларуси и Польши 8 ноября, когда группа нелегальных мигрантов подошла к общей границе. Госпогранкомитет Белоруссии заявлял, что на такой шаг беженцы пошли из-за «бесчеловечного отношения» властей Польши, которые не пустили их на территорию страны.





По данным польской полиции, 14 ноября польскую границу пересекли около 50 нелегальных эмигрантов. 22 их них удалось задержать. Все задержанные оказались гражданами Ирака.







