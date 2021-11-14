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Министр иностранных дел Владимир Макей поговорил по телефону с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем, сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.





Белорусская сторона подтвердила свою принципиальную готовность к равноправному и взаимоуважительному диалогу с ЕС. Также в ходе беседы белорусский министр подчеркнул, пишет Sputnik, что санкции против республики не имеют перспектив и контрпродуктивны для развития двусторонних отношений.





Кроме того в телефонном разговоре обсуждалась сложная ситуация на границе Беларуси и Европейского Союза, которая связана с наплывом мигрантов.





"Владимир Макей довел до собеседника информацию о предпринятых Беларусью шагах по сокращению потока мигрантов из стран Азии, Африки и Ближнего Востока, оказании гуманитарной помощи беженцам на границе, взаимодействии по этому вопросу с международными организациями системы ООН", - отметили в пресс-службе МИД.





Белорусская сторона подтвердила, что заинтересована как можно скорее урегулировать миграционный кризис. Стороны также достигли договоренность, что каналы для диалога будут поддерживаться открытыми.





Накануне представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности провел переговоры главой МИД Польши Збигневом Рау и литовским министром иностранных дел Габриэлюсом Ландсбергисом. Предметом разговора стала "недопустимая инструментализация людей режимом Лукашенко на границах Евросоюза", - написал Жозеп Боррель в своем Twitter.















