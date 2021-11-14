



Об этом редакции «Политринга» рассказали в пресс-службе движения ГС.

Открыл конференцию председатель оргкомитета «Гражданского согласия» Артем Агафонов, который рассказал о деятельности движения за последнее время, о том, что удалось достичь, а также поделился планами на будущее. По его словам, главным достижением движения стало проведение кампании «Признай Крым!», в рамках которой был организован сбор подписей как в Беларуси, так и в Крыму.

В подтверждение своих слов Агафонов представил 2500 подписей жителей Крыма в поддержку официального признания властями Беларуси города Севастополь и полуострова субъектами Российской Федерации.





Председатель «Гражданского согласия» сообщил о приросте новых структур движения и членов организации. В частности, речь шла о появлении представительств организации в Гомеле, Бресте, в Ганцевичах и Кобрине.

Как пояснил Артем Агафонов, минская городская конференция станет только первым звеном в цепи региональных конференций «Гражданского согласия», которые в ноябре-декабре этого года пройдут во всех областях Беларуси. После них планируется провести Учредительный съезд организации, на котором будет принято решение о подаче документов на регистрацию Республиканского общественного объединения, в которое будет преобразовано «Гражданское согласие».





Как подчеркнул Агафонов, проведение конференции в Минске стало первым шагом в становлении «Гражданского согласия» республиканским общественным объединением.





Почетным гостем конференции стал руководитель оргкомитета республиканской партии «За Отечество» Андрей Иванов. Политик сообщил о том, что 20 ноября состоится съезд этой организации, на котором выступит Артем Агафонов. Ожидается, что будет принято решение о стратегическом союзе между двумя организациями – «Гражданским согласием» и партией «За Отечество». Другими словами, пояснил Иванов, две организации, сохраняя свою самобытность, будут действовать как единая сила.





Иванов также сообщил о том, что кампания «Признай Крым!» будет продолжена. На конференцию «Гражданского согласия» политик попал прямо из самолета: сегодня он вернулся с полуострова Крым, где в составе белорусской делегации провел встречу с представителями партии «Единая Россия» и с представителями татарской диаспоры Крыма.





Итогом городской конференции стало избрание руководства минской городской организации «Гражданского согласия». Её сопредседателями стали Людмила Пасмурцева и Алла Медведева.







