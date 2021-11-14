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Путин ответил на обвинения ЕС в причастности России к миграционному кризису

Он заявил, что обвинения в адрес России — попытки переложить проблемы «с больной головы на здоровую». При этом Путин отметил, что Россия готова способствовать урегулированию ситуации с мигрантами.


Обвиняя Россию в том, что она причастна к миграционному кризису на польско-белорусской границе, европейские страны пытаются «перевести проблемы с больной головы на здоровую», заявил президент Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс заявила, пишет РБК, что Россия «несет явную ответственность» за ситуацию и должна надавить на Минск с тем, чтобы он закончил текущий кризис. По ее словам, развернувшаяся ситуация с мигрантами была «тщательно разработана».

«Послушайте, я уже сказал: мы абсолютно не имеем к этому никакого отношения, просто совсем! А почему кто-то об этом говорит? Ну, это на их совести. Это просто желание перевести проблемы с больной головы на здоровую», — сказал Путин (цитата по «РИА Новости»).

Он также посоветовал странам, обвиняющим Россию в причастности к кризису, заняться своими проблемами, а не перекладывать на другие государства вопросы, которые должны решать внутренние ведомства.

По мнению Путина, таким образом европейские страны хотят снять с себя ответственность за то, что создали условия для перемещения сотен тысяч людей. «Они сами в этом виноваты. Я сказал, почему: и по политическим, и по военным, и по экономическим соображениям. Сами создали условия того, чтобы тысячи и сотни тысяч людей поехали. А теперь ищут виновных, чтобы снять с себя ответственность за происходящие события», — подчеркнул он.

При этом Путин отметил, что Россия готова оказать помощь в разрешении ситуации. «Мы готовы всячески способствовать этому [урегулированию кризиса], если, конечно, от нас здесь что-то будет зависеть», — добавил президент.
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