



Обвиняя Россию в том, что она причастна к миграционному кризису на польско-белорусской границе, европейские страны пытаются «перевести проблемы с больной головы на здоровую», заявил президент Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1».





Ранее министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс заявила, пишет РБК, что Россия «несет явную ответственность» за ситуацию и должна надавить на Минск с тем, чтобы он закончил текущий кризис. По ее словам, развернувшаяся ситуация с мигрантами была «тщательно разработана».





«Послушайте, я уже сказал: мы абсолютно не имеем к этому никакого отношения, просто совсем! А почему кто-то об этом говорит? Ну, это на их совести. Это просто желание перевести проблемы с больной головы на здоровую», — сказал Путин (цитата по «РИА Новости»).





Он также посоветовал странам, обвиняющим Россию в причастности к кризису, заняться своими проблемами, а не перекладывать на другие государства вопросы, которые должны решать внутренние ведомства.





По мнению Путина, таким образом европейские страны хотят снять с себя ответственность за то, что создали условия для перемещения сотен тысяч людей. «Они сами в этом виноваты. Я сказал, почему: и по политическим, и по военным, и по экономическим соображениям. Сами создали условия того, чтобы тысячи и сотни тысяч людей поехали. А теперь ищут виновных, чтобы снять с себя ответственность за происходящие события», — подчеркнул он.





При этом Путин отметил, что Россия готова оказать помощь в разрешении ситуации. «Мы готовы всячески способствовать этому [урегулированию кризиса], если, конечно, от нас здесь что-то будет зависеть», — добавил президент.











