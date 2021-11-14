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В понедельник начинается суд над группой Олиневича, которую записали в террористы

Расследование уголовного дела проводил КГБ, в суд его направляла генеральная прокуратура Беларуси.


Минский областной суд будет рассматривать уголовное в отношении четырех анархистов из так называемого террористического списка КГБ Беларуси.

Как ранее сообщалось, они были задержаны осенью 2020 года, в отношении всех возбужденно уголовное дело по ст. 289 "Акт терроризма", все они включены в террористический списков КГБ.

"Начало рассмотрения уголовного дела назначено на 10:00 15 ноября", – сообщили Sputnik в Минском областном суде.

Как следует из материалов дела, группу обвиняют в перемещении через Госграницу Беларуси огнестрельного оружия и боеприпасов, в незаконных приобретении, хранении, перевозке и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов.

Кроме этого, им предъявлено обвинение в совершении поджога, повлекшего наступление тяжких последствий.

В обвинении также сказано, что. они действовали в целях устрашения населения и дестабилизации общественного порядка.

О группе анархистов, которых задержали белорусские пограничники, в октябре 2020 года в эфире "Беларусь 1" сообщил начальник отдела следственного управления КГБ Константин Бычек. Он тогда рассказал, что "формирование преступной группы происходило на территории Украины в августе 2020 года, где участники вооружились огнестрельным оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами".
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