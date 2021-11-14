







"Будет заявка - будем поставлять. Неужели мы не поставим С-400 союзному государству? Но пока никаких заявок нет. Как получим - будем рассматривать", - заявил Шугаев на Dubai Airshow-2021.





"С Беларусью ВТС ведется на постоянной плановой основе", - подчеркнул он.





"Там очень много есть взаимоотношений по линии прямого договора о ВТС на лицензионной основе напрямую с предприятиями-производителями", - сказал Шугаев.





Александр Лукашенко 1 сентября заявил, пишет Interfax.by что Россия в ближайшее время поставит республике десятки самолётов, вертолётов, средства ПВО включая, возможно, С-400.





Шугаев 3 сентября, отвечая на вопрос "Интерфакса" во Владивостоке, заявил, что не видит препятствий для поставок Беларуси систем С-400.





Ранее на подмосковном форуме "Армия-2021" Шугаев сообщил, что вопрос о поставке Беларуси С-400 пока не перешел в практическую плоскость. "В практическую еще не перешел, но уж с такой страной братской как Беларусь мы естественно не видим причин, чтобы прохладно к этому относиться", - сказал он.





"В случае поступления от белорусской стороны в установленном порядке обращения по системе С-400, на "Панцири-С1", оно будет проработано в короткие сроки", - сообщил Шугаев.

14 января командующий Военно-воздушными силами и войсками ПВО Беларуси Игорь Голуб сообщил, что республика я планирует заключить контракт с Россией на поставку систем С-400 и комплексов "Панцирь-С".





С-400 "Триумф" - система противовоздушной обороны дальнего действия (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"). "Панцирь-С" - комплекс ПВО ближнего действия (разработан КБ приборостроения имени Шипунова, холдинг "НПО "Высокоточные комплексы").







