За субботу мигранты на белорусско-польской границе провели две попытки прорыва
Польская Пограничная служба заявила, что предотвратила нелегальный прорыв границы вне пунктов пропуска: возле Дубичей Церковных и Клюковичей.
Польское правительство также прислало на телефоны мигрантов сообщения с просьбой не верить слухам. Тексты СМС рассылаются на английском, арабском, французском, немецком и польском языках, пишет Nashaniva.com со ссылкой на Радые Свабода.
«Среди мигрантов ходят слухи, что 15 ноября в рамках организованной акции их забрать с границы приедет транспорт из Германии, а Польша пропустит. Это полная ложь и глупость! Польша продолжит охранять свою границу с Беларусью. Те, кто распространяет такие слухи, стремятся побудить мигрантов к штурму границы, что может привести к опасному развитию событий», сообщает gov.pl.
12:46 14/11/2021
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