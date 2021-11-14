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Министр обороны Литвы: "Лукашенко надеется, что отменят часть санкций"

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас предполагает, что президент Беларуси Александр Лукашенко надеется на частичную отмену санкций в случае возникновения гуманитарного кризиса из-за значительного количества мигрантов на границе. Об этом он рассказал в эфире программы "Лицом к событию".

Министр обороны Литвы: "Лукашенко надеется, что отменят часть санкций"
"Есть, наверное, желание эту проблему превратить в настоящий гуманитарный кризис. Международное сообщество, конечно, будет реагировать. Наверное, Лукашенко надеется, что когда будет настоящий гуманитарный кризис, отменят часть санкций: разрешат летать "Белавия", вывозить этих беженцев куда-нибудь", – сказал Арвидас Анушаускас.

Министр обороны также рассказал, пишет Радио Свобода, что мигрантам, которые находятся на границе, не позволяют вернуться назад белорусские военные и пограничники.

"Белорусское руководство организовало трафик людей: легально, с визами, привозят в Минск, а потом их переселяют на границу. Теперь эти лагеря охраняют не только пограничники, но и военные. Даже в нынешних условиях, когда не всегда хорошая погода, людей не пускают возвратиться в Минск или в свои родные страны. Военные охраняют периметр, не выпускают людей. Если кто-нибудь как-то выскальзывает из этого периметра, военные их находят и возвращают обратно. Практически это лагерь без стен, без какой-то колючей проволоки, но все-таки это лагерь", – заявил Анушаускас.
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