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Болгария избирает президента и парламент

На пост главы государства претендуют 23 кандидата. А на 240 депутатских мест претендуют более 5 тысяч кандидатов.


В Болгарии начались выборы президента и досрочные выборы депутатов однопалатного парламента – Народного собрания. Об этом сообщает ТАСС в воскресенье, 14 ноября.

В 07:00 по местному времени (совпадает с киевским – ред.) по всей стране открылись около 13 тысяч избирательных участков. На 9 399 из них будет проводиться голосование с использованием специализированных машин, еще 750 участков будут работать в 68 странах мира. Право голосовать имеют около 6,7 млн граждан.

В досрочных парламентских выборах принимают участие представители 20 партий и семи коалиций, пишет Телеграф. На 240 депутатских мест претендуют более 5 тысяч кандидатов. По оценке экспертов, в голосовании примут участие около 3,3 млн избирателей.

На пост главы государства претендуют 23 кандидата.

Первые неофициальные итоги голосования будут известны, когда в 20:00 избирательные участки завершат работу.

Напомним, нынешние выборы в парламент Болгарии – уже третьи в нынешнем году. По итогам двух предыдущих голосований, прошедших 4 апреля и 11 июля, партия Граждане за европейское развитие Болгарии (ГЕРБ) бывшего премьера Бойко Борисова, Болгарская социалистическая партия (преемница компартии) и три популистских политических объединения не смогли найти партнеров для жизнеспособной коалиции.

С мая 2021 года у власти в Софии находится переходное правительство, назначенное президентом Руменом Радевым вскоре после апрельских выборов.
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